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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 08:00
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  • 25 Şubat 2020 Salı 08:16

Sturridge bıktırdı!

Sturridge bıktırdı!

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Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

ÖZEL HABER | AKŞAM

SEZON başında büyük umutlarla transfer edilen ve şampiyonluk hedefi kovalayacak kadroya tecrübesiyle katkı vermesi beklenen Daniel Sturridge’de, Trabzonspor büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Geldiğinden beri düzeli oynamak şöyle dursun, idmanlara bile düzenli şekilde çıkmayan Daniel Sturridge artık sabırları taşırmaya başladı. Ünal Karaman’ın teknik adamlığı döneminde idmanlara ‘Sakatım’ diyerek katılmayan Sturridge gönderilen MR çekimlerinden sapasağlam çıkmıştı. Karaman’ın ayrılmasından sonra takımın başına Hüseyin Çimşir’in gelmesi de İngiliz oyuncunun tavırlarında çok önemli bir değişiklik getirmedi. Sturridge, Beşiktaş maçında bulduğu şansı da kullanamadı, sahada adeta döküldü.

ÖMÜR DÖNERSE ŞANSI AZALIR

Trabzonspor yönetimi hala oyuncuyu kazanmak için yoğun çaba gösterse de aldığı paranın karşılığını sahada vermeyen Sturridge’nin sezon sonunda gönderilmesi gündemde. Devre arasında başta Aston Villa olmak üzere, bazı İngiliz takımlarının nabız yokladığı Sturridge hakkında son kararı Teknik Direktör Hüseyin Çimşir verecek. Yıldız oyuncunun şampiyonluk yarışının en kızıştığı dönemde takıma verecekleri de geleceği hakkında belirleyici olacak. Sturridge bu sezon Trabzonspor formasıyla oynadığı 16 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün tamamen iyileşmesi halinde bu performansıyla şans bulması iyice zorlaşacak.

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Sturridge bıktırdı!
Sturridge bıktırdı!

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Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

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