Sturridge bereketi

GÖZTEPE’YE 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Kara Kartal öz evladıyla yeni bir dönem için kanat çırpmaya hazırlanıyor. SiyahBeyazlı takımla 1.5 yıllık mukavele imzalayan Sergen Yalçın ve ekibi bugün idmana çıkacak. Murat Şahin, “O gün bugündür” paylaşımıyla heyecanını dile getirdi.

KAYSERİSPOR ile oynanan kupa maçındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Adil Rami’nin talipleri her geçen gün artıyor.

Kanarya çıkmaza girdi

Fenerbahçe, harcama limitinde tam olarak 19 milyon lira açıkta. Sarı Kanarya’nın 3 gün içinde mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Zajc’a gelen teklifler ise açığı kapatmıyor. Max Kruse performansı nedeniyle satılmayacak. Falette ve Rodriguez elden kaçabilir...