Stopere Zanka geliyor

AKŞAM

GEÇTİĞİMİZ sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe, transfere hız vermiş durumda. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın verdiği transfer listesini eksiksiz yerine getirmek için Sarı-Lacivertli Yönetim tüm imkanları seferber etti. Yanal, savunmanın göbeğine mutlaka oyuncu takviyesi yapılmasını istiyor. Sarı-Lacivertliler, stoper konusunda Ada ekibi Huddersfi eld’ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiltere Premier Lig’den düşen Huddersfi eld, deneyimli stoperi satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Deneyimli isimle Başakşehir ve Celtic de ilgileniyor.