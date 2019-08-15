Stopere Rojo

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber Fenerbahçe'ye transferde kötü haber Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu' Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu' Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Fatih Terim kafilede yer almayacak Fatih Terim kafilede yer almayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak.

Çifte temsile hasret kaldık Çifte temsile hasret kaldık Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.