Stopere Ömer

AKŞAM
SAVUNMADA sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoper takviyesi için de uğraşan Fenerbahçe’ye Alman ekibi Dortmund’un, Ömer Toprak’ı önerdiği ileri sürüldü. Mathias Zanka, Simon Kjaer gibi isimlerle de görüşen Sarı-Lacivertliler, Ömer için Alman temsilcisine bir yanıt vermedi. Mukavelesi 2021’de bitecek 30 yaşındaki stoperin 1 sezon kiralık, önümüzdeki sezon ise 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla teklif edildiği belirtildi. Bir dönem A Milli Takım’ın değişilmezi olan, İspanyol devi Real Madrid’in transfer etmeye çalıştığı Ömer, yaşadığı sakatlıklarla formunu kaybetti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve lig dahil toplam 14 maça çıktı. Ömer, cumartesi akşamı Bayern Münih’e karşı kazandıkları Almanya Süper Kupası Finali’nde de rakip hücumculara karşı kaya gibiydi. Ömer’in performansının yükselmesi halinde Dortmund cephesi geri adım atabilir.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.
KATAR’IN Al Raya Sport gazetesi, “Diagne, İstanbul’daki evini sattı ve Al Rayyan Kulübü safl arına katıldı” haberini duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, İsrailli orta saha Bibras Natcho ile anlaşmak üzere.
Galatasaray, Tiemoue Bakayoko transferi için İngiltere’de transfer sezonunun biteceği 8 Ağustos tarihini bekliyor. Yıldız futbolcu Chelsea’de kalırsa Cimbom 9 Ağustos’ta resmi teklifini yapacak.
SPARTA Prag’da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh’in adı, uzun bir süredir Galatasaray’la anılıyordu.
Yusuf Yazıcı için İstanbul’a çıkarma yapan Lille yetkilileri 15 milyon euroluk teklifini 19 milyon euroya çıkardı. Sonraki satıştan yüzde 20 pay sözleşmeye eklendi. Ağaoğlu’nun ‘Evet’ demesiyle transfer sonlandırıldı...