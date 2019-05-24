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Stopere Çağlar

Stopere Çağlar

Skrtel ve Roman’la yolları ayıracak F.Bahçe, Leicester’dan Çağlar’ı kiralamak istiyor. 23 yaşındaki milli stoper de şans bulacağı bir takıma gitmeye bakıyor.

AKŞAM

SAVUMAYA genç dokunuş. 34’lük Skrtel ve 31 yaşındaki Roman’ın bitecek mukaveleleri uzatılmıyor. Slovak savunmacı Skrtel’le yapılan görüşmeler tıkanmıştı. Oyuncunun da Parma ile prensipte anlaştığı konuşuluyor. Neustadter’le de devam etmek gibi bir düşünce yok. Bu sezon genç iskelet kuracak Sarı-Lacivertliler, savunma kurgusunun anahtarını Leicester’dan Çağlar’a emanet etmek istiyor. İngiliz ekibi, 2023’e kadar sözleşmesi olan oyuncusunu en az 1 sezon kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe ise kiralama süresini 2 yıl yapmak istiyor.

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