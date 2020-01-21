  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 09:18
  • |
  • 21 Ocak 2020 Salı 09:18

Stoper arayan Galatasaray, Fatih Terim'in de onayıyla Aleksandar Dragovic'e yöneldi

Stoper arayan Galatasaray, Fatih Terim'in de onayıyla Aleksandar Dragovic'e yöneldi

Paylaş

Defansa mutlaka takviye yapılmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bayer Leverkusen forması giyen Aleksandar Dragovic’e onay verdi.

Anlaşma sağlanan Murillo'nun son anda Celta Vigo'yu tercih etmesiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli isimlere yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar bu kez rotasını Almanya'ya çevirdi.

LİGDE 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen formasını giyen Alexandar Dragovic'e kancayı attı. 28 yaşındaki Avusturyalı stoper bu sezon Bundesliga'da 8 maça çıktı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Tecrübeli yıldızın genellikle yedek kulübesinde oturduğu için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Galatasaray kısa sürede kiralama teklifini yapacak.

SERT FUTBOLU İLE TANINIYOR

Daha önce Leicester, Dinamo Kiev ve Basel formalarını da giyen Dragovic, Avusturya Milli Takımı'nın değişilmez ismi. Yıldız futbolcu sert oyun karakteri ile tanınıyor.

80 KEZ MİLLİ OLDU

Çok tecrübeli bir isim olan Alexandar Dragovic 80 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydi.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Miha Zajc'ta dananın kuyruğu bu hafta kopuyor

title

Muhabir Doğan Savaş'tan olay iddia: Lemina beni darp etti

title

Netflix Neymar belgeseli için çekimler gerçekleştiriyor

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul
Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'
Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'

TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Asıl bombayı Göztepe patlatıyor! 18 maçta 17 gol...
Asıl bombayı Göztepe patlatıyor! 18 maçta 17 gol...

Asıl bombayı Göztepe patlatıyor! 18 maçta 17 gol...

Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.

Caner Erkin'e beklenmedik teklif
Caner Erkin'e beklenmedik teklif

Caner Erkin'e beklenmedik teklif

Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından sürpriz bir talip çıktı.

Ferdi Kadıoğlu krizi
Ferdi Kadıoğlu krizi

Ferdi Kadıoğlu krizi

Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satan ve bu paranın yarısını alamayan NEC Nijmegen'in Sarı Lacivertli ekibin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceği iddia edildi.

Flaş! Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı
Flaş! Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı

Flaş! Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından gidişattan memnun olmamalarına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli gibi
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli gibi

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli gibi

Milan'da tamamen gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu Tottenham'la flört halinde.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.