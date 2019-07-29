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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:15

Stoke City'den Beşiktaş'a Martins Indi yanıtı

Stoke City'den Beşiktaş'a Martins Indi yanıtı

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Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın stoper transferi için düşündüğü ilk isim olan Bruno Martins Indi'nin takımı Stoke City'de diğer bir stoper Ryan Shawcross'un ayağının kırılması siyah beyazlı ekibin planlarını da etkiledi.

Ryan Shawcross'un sakatlığının ardından Stoke City'nin Martins Indi'yi satmaktan vazgeçtiği haberleri çıkarken konu hakkında Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones'dan açıklama geldi.

''İSTEMEDİĞİMİZ KİMSE AYRILMAYACAK''

Takımdan ayrılacak oyunculara değinen Jones, ''Ayrılmasını istemediğimiz kimse ayrılmayacak. İyi bir kadromuz var. 1-2 ekleme yapıp takımı çok fazla bozmak istemiyoruz. Eğer transfer yapamazsak çok da sorun değil, takımımdan memnunum.'' sözlerini kullandı.

''SAKATLIĞA ÇOK ÜZÜLDÜM''

Ryan Shawcross'un sakatlığı hakkında konuşan teknik adam, ''Ryan'ın sakatlığı bizi üzdü ancak o bir savaşçı. Burada harika işler başarmış bir futbolcu. Hem kulüp hem de Ryan için sakatlanması hayalkırıklığı oldu. Çok üzücü bir durum. Bu tür sakatlıkları atlatmak hiç kolay değildir. Bu kadar çalıştıktan sonra böyle bir şekilde sakatlanması çok üzücü. Yine de onu silip atmıyorum. Beklenenden daha çabuk döneceğini biliyorum.'' dedi.

(Sporx)

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