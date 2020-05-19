Stoch: Türkler sayesinde kazandım

Fenerbahçe'nin 2010'da transfer ettiği ve 2013'ten sonra farklı takımlarda kiralık oynayarak, 2017'ye kadar takımda kalan Miroslav Stoch, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını Hollanda basınına anlattı ve 2012'de Fenerbahçe'de attığı golle kazandığı Puskas ödülüne değindi.
İşte PAOK forması giyen Miroslav Stoch'un sözleri...
"ŞANSLIYIM Kİ BAHÇE VAR"
Yunanistan'da iyiyim. Koronavirüs salgını, herkesin de evde olmasını gerektirdi. Ben şanslıyım, büyük bir bahçem var. 3 yaşımdaki evladımla ilgileniyorum, sürekli onunla meşgulüm, zaman böyle geçiyor.
"FENERBAHÇE'YE İMZA ATTIM"
Kariyerimdeki en güzel yıl, Hollanda'da Twente ile şampiyonluk yaşadığım yıl. İlk sezonumdu, bunu hiç unutmam. O günün, Hollanda'daki son günüm olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra fiziksel testler için Chelsea'ye döndüm, ardından Güney Afrika'daki Dünya Kupası için, Slovakya ile birlikte yola çıktım. Turnuva sırasında da Fenerbahçe'ye imza attım.
"TÜRKLERİN BÜYÜK PAYI VARDI"
2012'de Puskas Yılın Golü ödülünü aldım. Ballon d'Or ödülünün olduğu törendi ve orada dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri ile birlikteydim. Cennette gibiydim. Tören devam ederken, kazandığımı bilmiyordum, oylama devam ediyordu. Neymar, Falcao ya da ben kazanacaktım. Sonunda oyların yüzde 80'ini alarak ben kazandım, Türk taraftarların oylarının da büyük etkisi vardı.
"HER ŞEY KARARMIŞTI"
Messi ve Ronaldo beni alkışlıyormuş ama farkında bile değildim. Valderrama adımı garip bir şekilde okudu, zar zor anladım. Ayağa kalktığımda kimseyi görmüyordum. Her şey kararmıştı, önümü göremedim.
"RONALDO SİNİRLENMİŞTİ"
Ödülü aldıktan sonra yerime geri döndüm ve Guardiola ile Del Bosque'nin arasına oturdum. Beni kutladılar ve çok güzel bir gol olduğunu söylediler. Tören sonrasında sahne arkasında tüm oyuncularla buluştum. Messi, Iniesta, Xavi ile fotoğraf çektirdim. Ronaldo ile fotoğraf çektirmek istiyordum ancak göremedim. O yıl Messi Ballon d'Or kazandı, sanırım Ronaldo sinirlenmişti.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...
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Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.