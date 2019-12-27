Stjepan Tomas'tan Galatasaray maçı öncesi takıma 7 önemli kesik

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

KADRODA 7 EKSİK VAR

Konuk ekibin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stjepan Tomas önemli bazı oyuncularını kadroya dahil etmedi. Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yer almadı. Antalyaspor'un 21 kişilik kadrosunda 3 tane genç oyuncu bulunuyor.

Harun Kavaklıdere ile Charles'ın sakatlıkları gerekçesiyle kadroda olmadıkları ifade edildi.