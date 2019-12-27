Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,649
  • 289.3
  • 113807
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Stjepan Tomas'tan Galatasaray maçı öncesi takıma 7 önemli kesik

Stjepan Tomas'tan Galatasaray maçı öncesi takıma 7 önemli kesik

Stjepan Tomas'tan Galatasaray maçı öncesi takıma 7 önemli kesik

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

KADRODA 7 EKSİK VAR

Konuk ekibin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stjepan Tomas önemli bazı oyuncularını kadroya dahil etmedi. Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yer almadı. Antalyaspor'un 21 kişilik kadrosunda 3 tane genç oyuncu bulunuyor.

Harun Kavaklıdere ile Charles'ın sakatlıkları gerekçesiyle kadroda olmadıkları ifade edildi.


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Eski eşlerin dansı sosyal medyayı salladı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba

2020 Asgari Ücret Belli Oldu!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı

İşte Türkiye'nin otomobilinin ilk fotoğrafları