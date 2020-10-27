Stjepan Tomas: 'İnşallah böyle devam ederiz'

Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor karşısından önemli bir 2 puan aldıklarını söyledi. Tomas, “Maça iyi başladık. Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu. İyi savunmada yaptık. Zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin. İkinci devre de aynı şekilde devam ettik. Savunmada yaptık ve çok fazla pozisyon Sivas’a vermedik. Son dakika 2. golü bulduk. Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da önemli bizim için. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, maç içinde lehlerine verilmeyen bir penaltılarının olduğunu belirterek, "Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık." dedi.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.