Stjepan Tomas için Hatayspor karşılaşması 2 ihtimalli bir maç

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas önlerinde üç önemli maç bulunduğunu belirterek, "Hafta sonu karşılaşacağımız Hatayspor iyi bir takım. İyi hazırlanıp oraya gideceğiz, puan ya da puanlarla döneceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor. Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-mavili takımın teknik patronu Stjepan Tomas, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.



"HATAYSPOR DEPLASMANINDAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNECEĞİZ"

"3 hafta oynamadık, Antalya'da kamp yaptık" diyen Tomas, "Bu ara, fiziksel anlamda eksiği olan oyunculara ve bize de iyi geldi. Hem fiziksel hem de taktiksel olarak eksikleri tamamladık. Bazen çift antrenman yaparak iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Önümüzde üç önemli maç var. Aslında her maç önemli. Deplasmanda Hatayspor'la, kupa maçında hafta içinde Uşakspor'la karşılaşacağız. Sonrasında da Galatasaray'ı evimizde ağırlayacağız. Hatayspor da iyi bir takım. Biz iyi hazırlanıp oraya gideceğiz, puan ya da puanlarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULAR PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOK DİKKATLİ OLSUN"

Fernando, Remy ve Zafer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Tomas, "Remy ve Fernando bu hafta içerisinde takıma katılacak. Bireysel eksikleri var. Dışarı çıkıp koşmadılar ama karantina süresince odalarında çalıştılar. Oyuncular pandemi sürecinde çok daha dikkatli olsunlar, dışarı çıkarken maske taksınlar" dedi.