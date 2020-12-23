Stjepan Tomas: Eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum

Çaykur Rizepsor Süper ligin 14. Haftasında yarın saat 19.00’da evinde konuk edeceği Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirerek “Karadeniz derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız” diye konuştu.
Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerinede yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz” açıklamasında bulundu.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.
Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.
Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.
Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...
Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.
25 Kasım'da hayatını kaybeden efsane Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan toksikoloji testlerinin sonucu belli oldu. Buna göre yıldız futbolcunun alkol veya uyuşturucu almadığı ortaya çıkmış.