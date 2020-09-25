Stjepan Tomas: Bize acil 3 puan lazım

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamasında, lige iyi başlangıç yapamadıklarını belirtti.
Oynadıkları iki maçtan puan alamadıklarını ifade eden Tomas, "Ancak ilk maçta iyi olan bizdik. Kazanmayı hak etmiştik. Kasımpaşa maçında kötü başladık sonra toparlandık. 1-1 olsaydı maçı çevirebilirdik. Maalesef olmadı." diye konuştu.
Tomas, bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la yapacakları maça ilişkin şunları söyledi:
"Çok önemli bir maç. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçtan üç puan almak istiyoruz. 2-3 kaliteli oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Tekliflerimizi ilettik. Pozisyon üretiyoruz ama maalesef atamıyoruz. Onu da çözmek için uğraşıyoruz. Takım şu anda istediğim seviyeye gelmedi ama 4-5 haftaya takım oturacak. Ama bize acil olarak üç puan lazım. Aytemiz Alanyaspor'dan üç puan alırsak her şey değişecek. Alanyaspor topla oynamayı seven ve pas yapan bir takım. Orada çok etkili oyuncuları var. Bakasetas, Efecan, Davidson ve Adam; bu isimler çok etkili. Bunları çözmeye çalışacağız."
Transfer konusuna da değinen Tomas, "Yabancı oyuncu gelirse takımımızdaki iki yabancı oyuncuyu göndereceğiz. Bunun planlamasını yaptık. Loic Remy, Baiano ve Michalak iyi yabancı oyuncular. Türk oyuncuları da getirdik. Çünkü Türk oyuncuları sınırlamadan ötürü almak zorundayız. Aynı zamanda Türk oyuncular ve yabancı oyuncular arasında rekabet de artacak. İki kaliteli yabancı oyuncu daha transfer edeceğiz. Doğan Erdoğan Trabzonspor'da 30 maçın üzerinde oynadı. Yetenekli bir oyuncu. İleride inşallah çok daha iyi bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.
Tomas, hakemlerle ilgili soruya, "Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve birkaç hakem daha var. Bunlar iyi hakemler. Fırat Aydınus da maçı iyi yönetiyor. Öz güven var. İnşallah bu hafta da bizim maçta çok fazla hata yapmaz." cevabını verdi.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.