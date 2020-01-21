Steven Nzonzi, West Ham United ile el sıkıştı

Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Antrenmanlardaki disiplinsiz tavırları sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve birçok kulüple görüşme halinde olan Steven Nzonzi West Ham ile anlaşmaya vardı.

MOYES ORTA SAHADA RAHATLADI

Premier Lig’de kötü bir dönem geçiren ve 20 gün önce David Moyes’la anlaşmaya varan West Ham’ın Nzonzi konusunda Roma’yla el sıkıştığı öğrenilirken, transferin önümüzdeki günler içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi. Orta sahada Fornals, Antonio, Wilshere, Carlos Sanchez gibi tercihleri olmasına rağmen Noble dışında bu isimlerden herhangi bir verim alamayan Moyes’un Nzonzi takviyesiyle bir hayli rahatlayacağı ifade edilirken, 22.haftası geride kalan ligde 16.sırada bulunan West Ham’ın gözle görülür çıkış yapacağı tahmin ediliyor.