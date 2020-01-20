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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 07:29
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 07:43

Steven Nzonzi için sürpriz transfer iddiası! PSG...

Steven Nzonzi için sürpriz transfer iddiası! PSG...

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Fransız devi PSG'nin Galatasaray'da kiralık oynayan Steven NZonzi'nin durumunu sorguladığı iddia edildi.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine takım arayan Steven Nzonzi'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG ile görüştüğü iddia edildi.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine yeni bir takım arayan Steven Nzonzi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan habere göre, PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in menajeri Pini Zahavi, Steven Nzonzi'nin yakın çevresiyle Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin henüz sadece 'soruşturma' aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Olympique Lyon ve PSG iddiaları hakkında konuşan Steven Nzonzi, transfer iddiaları ile ilgili, "Henüz hiçbir şey net değil. Olympique Lyon çok iyi bir takım. Ancak her şey gelecek teklife bağlı. Ben bir Parisliyim ve bütün ailem Paris'te. Her Parisli için PSG gibi bir takımda oynamak çok güzel bir fırsattır." ifadelerini kullanmıştı.

Takıma bir orta saha kazandırmak isteyen PSG'nin Juventus forması giyen Emre Can ve Napoli forması giyen Allan ile de ilgilendiği biliniyor.

(Sporx)

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