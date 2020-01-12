Steven Nzonzi, Galatasaray'dan ayrılacağını resmen açıkladı: Son günlerim!

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Steven Nzonzi, Fransız Telefoot'a bir röportaj verdi.
"Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna Steven Nzonzi, "Muhtemelen bunlar son günlerim." cevabını verdi.
Ayrılığın ve kadro dışı kalmasının nedeni sorulan Fransız orta saha, "İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Galatasaray'da ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Durum tamamen bu." ifadelerini kullandı.
Telefoot'un haberinde Steven Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo'nun ilgilendiği, Olimpik Lyon'un da oyuncunun durumuyla ilgili yakından ilgilendiği belirtildi. Nzonzi'nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Olimpik Lyon'u zorladığı notu da düşüldü.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Paris Saint-Germain maçı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan Nzonzi'nin, Galatasaray'da kalma düşüncesinde olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'den özür dileyeceği iddia edilmişti. Bu soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, oyuncunun arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini kaydetti.
Terim, açıklamasında "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok." dedi.
(Sporx)
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.
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