Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Steven Nzonzi Fatih Terim'den özür dileyecek

Steven Nzonzi Fatih Terim'den özür dileyecek

Steven Nzonzi Fatih Terim'den özür dileyecek

Disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılan Fransız oyuncuda sürpriz bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki ön liberonun bugün idmana gelip Fatih Terim'den özür dilemesi ve Sarı Kırmızılı takımda kalmak istediğini iletmesi bekleniyor.

PSG deplasmanında 5-0 kaybedilen mücadelede oyundan çıkarken tepki gösteren Nzonzi, bu karşılaşmanın ardından ligde oynaancak Ankaragücü karşılaşamsının hazırlıkarı sırasında da yedek takıma alınınca sahayı terketmiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından Fransız oyuncu sosyal medyada Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırıp ayrıca kulübün hesabını da takipten çıkmıştı.

SON KARAR TERİM'İN

Sezon başında Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki ön libero sonrasında da takım arayışlarına başlamış, ülkesinin Lyon ekibi ile anlaştığı iddia edilmişti. Nzonzi'nin Galatasaray'da kalma düşüncesinde olduğu ve bugünkü idmana gelerek teknik direktör Fatih Terim'den özür dileyeceği iddia edildi. Fransız oyuncu için son kararı Terim verecek.

(Fanatik)


'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Serezli 11 yıl sonra sahnede
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<h3><span style='font-size: 13px;'>Dün, Irak´ın başkenti Bağdat´ta havaalanına düzenlenen füze saldı

İşte Kasım Süleymani Suikastının Olduğu An

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Stonehenge değil Trakya

Türkiye'nin ünlü isimlerinin pahallı oyuncakları