Steven N'Zonzi: Bir iki bireysel hata yüzünden kaybettik

GSTV'ye konuşan N'Zonzi, "Tabii burada kaybettik ancak yaptıklarımız yeterli değildi. Birçok fırsat yakaladık ancak sonrasında birkaç kişisel hatadan ötürü kalemizde gol gördük. Ancak, takım olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.

"EVİMİZDEKİ BRUGGE MAÇI ÖNEMLİ"

Kalan 3 maç ile ilgili düşünceleri sorulan Fransız orta saha, "Bundan sonraki süreç zor olacak ama kazanmak için fırsatlarımız olacak. Bunun için tüm mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor. Evimizde oynayacağımız Club Brugge maçı çok önemli. Deplasmanda da ne yapacağımızı göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.