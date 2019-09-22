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  3. Steven Nzonzi: 1 puan aldık, yazık oldu

Steven Nzonzi: 1 puan aldık, yazık oldu

Steven Nzonzi: 1 puan aldık, yazık oldu

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Steven Nzonzi, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalrda bulundu.

Steven Nzonzi, puan kaybı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Yazık oldu." dedi.

Oyunun son bölümüyle ilgili de konuşan Steven Nzonzi "Son 15 dakika fırsatlar bulduk ama belki de konsantrasyon eksiliğinden değerlendiremedik. Bireysel hatalar da yaptık ve sonuç böyle oldu" açıklamasını yaptı.

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