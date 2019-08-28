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  3. Steve Mounie transferinde Beşiktaş'ın rakibi Schalke

Steve Mounie transferinde Beşiktaş'ın rakibi Schalke

Steve Mounie transferinde Beşiktaş'ın rakibi Schalke

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Huddersfield'ın takımdan ayrılmak isteyen forveti Steve Mounie için Schalke ile yarışıyor.

Fransız basınının haberine göre 2017 yılında 13 milyon euro karşılığında Montpellier'den Huddersfield'a transfer olan Mounie için Huddersfield'dan eski hocası Wagner çok istekli ama Schalke'nin rakibi Beşiktaş'ın da uzun zamandır ilgi gösterdiği oyuncu için şansının yüksek olduğu bildirildi.

24 yaşındaki Beninli oyuncu Steve Mounie, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Huddersfield'da 32 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist ile oynadı.

(Sporx)

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