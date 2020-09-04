Steve Mandanda, koronavirüse yakalandı

IHA

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın koronavirüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa’da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm’de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya’nın kalecisi Steve Mandanda’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Fransa’da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 3’e yükseldi

Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United’ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon’un genç oyuncusu Houssem Aouar’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı. Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı’nda koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.