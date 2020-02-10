Stephen Curry: 'NBA'e gitme ilhamını Kobe'den aldım'

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın kendisine NBA'e gitmek için nasıl ilham verdiğini paylaştı.

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın kendisine NBA'e gitmek için nasıl ilham verdiğini paylaştı.

Curry, 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Bryant'ın geçmişte kendisi için ne anlama geldiğini ve kendisine NBA'de oynamak için nasıl ilham verdiğini açıkladı:

"Çocukken oyunu seven biri olarak, oynamasını izlemek bana ilham verdi. Ligde yer almak, ona karşı oynamak rüya gibi bir şeydi. NBA için genel olarak, oyunu yeni zirvelere itmek ve hepimizin izinden gitmeye çalıştığımız büyüklük peşinde koşmak adına ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz."

Curry ve Bryant NBA'de, Curry'nin 2009'da lige gelmesinden 2016'da Bryant'ın emekli olmasına kadar karşı karşıya gelmişlerdi.. İkisi hiç anlamlı bir playoff maçı karşılaşması oynamış olmasalar da, her ikisi de birbirlerine karşı büyük bir saygı gösterdiler.

(Sporx)