Stephen Curry, Kevin Durant'a sahip çıktı

Curry, üç sezon boyunca KD ile birlikte kazandığı şampiyonlukların başarısına odaklanmayı tercih ettiğini açıkladı:
"Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından, Kevin Durant gibi birini kaybettik. Shaun ve Andre gibi, direksiyondaki çark dişlileri gibi bizi devam ettiren iki veteran ve üst düzey IQ'lu iki adam da gitti. Görünüşümüz farklı ama kimsenin bizim gibi devam eden bir dönemi olmadı."
"BU KONUDA ONUNLA BAĞLANTI KURABİLİRİM"
Steph, Durant'ın bireysel mutluluk arayışıyla Nets'e katılmak için suçlanmayacağını da belirtti:
"Günün sonunda, onun için mutlu olmalısınız. İki şampiyonluk kazandık ve bence süreç boyunca hem basketbol oyuncusu hem de insan olarak daha iyi olduk. Her gece iyi olma talebi, medyanın ilgisi, incelemesi, eleştirisi, övgüsü ve ele aldığı çok şey oldu ve bence, özellikle ben onunla bu konuda bağlantı kurabileceğimi düşünüyorum."
"GİTMEK İSTEME SEBEBİ, MUTLU OLMAK"
Curry, Durant'in Warriors'tan ayrılma tercihinin ne olduğunu anladığını söyledi:
"Açıkçası, günün sonunda, Brooklyn'e gitmesinin sebebi, sadece mutlu olmak ve olması gerektiği gibi bir yere gittiğinden emin olmaya çalışması. Onun için mutlu olmak gerek. Bu ligdeki her oyuncunun istediği şey, oynamak istedikleri yere karar verebilecekleri bir durumda olmak."
Curry, kariyerlerinin bittiği günlerde bir araya gelip, başardıklarını kutlamak için sabırsızlanıyor:
"Sahip olduğumuz üç yılı her zaman hatırlayacağız. Dediği gibi, 1974-75 takımına yaptıkları gibi, bu şampiyonluğu kutlamak için muhtemelen buraya geri döneceğiz. Yani, bu olduğunda harika olacak."
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