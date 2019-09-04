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Stefano Okaka, Beşiktaş'ın sıradışı teklifini reddetti!

Stefano Okaka, Beşiktaş'ın sıradışı teklifini reddetti!

Yeniden Udinese'ye kiralık olarak giden Stefano Okaka'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve Seri A’da düşme korkusu yaşayan Udinese Ocak ayında Stefano Okaka takviyesi yapmış, tecrübeli golcünün 16 maçta attığı 6 gol siyah beyazlılara rahat bir nefes aldırmıştı.

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Transfer döneminde adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan yıldız golcünün yeniden İtalya’da oynamak için Beşiktaş ve Galatasaray’dan gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Udinese’de yarım sezon çok iyi bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun Ali Naibi’nin 2,5 milyon Euro maaş, 10 milyon Euro satın alma opsiyon önerisini elinin tersiyle ittiği belirtilirken, İtalyan forvetin Beşiktaş’ın yanı sıra bazı Çin kulüplerini de geri çevirdiği ifade edildi.

Daha önce Roma, Parma, Anderlecht, Sampdoria ve Watford formaları giyen Stefano Okaka, geçen yıl Galatasaray’la anlaşmış, fakat sarı kırmızılılar bu transferden son anda vazgeçmişti.

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