Stefano Napoleoni, İlhan Palut'tan görev bekliyor

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan İtalyan oyuncu geride kalan 7 karşılaşmada kadroya dahi giremedi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Göztepe'de 29 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki forvet 6 gol atıp 3 de asist yaptı.
Bu sezona talihsizliklerle başlayan Napoleoni yeşil sahalara hasret kaldı. Milli arada sağlığına kavuşup çalışmalara başlayan Napoleoni'nin Ankaragücü karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer alacağı, teknik direktör İlhan Palut'un deneyimli futbolcuyu maçın gidişatına göre değerlendireceği öğrenildi. Göz-Göz'de koronavirüs teşhisi konulan Mossoro ve Burak'ın yanı sıra Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.
Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bay geçecekleri 15. haftaya kadar oynanacak 6 maçı kayıpsız geçip 2021 yılına lider girmenin hesaplarını yapıyor.
Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.