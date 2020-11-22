Statlar yeniden sessiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle futbol müsabakaları uzun süre seyircisiz oynanmış, yaklaşık 1.5 ay önce de TFF, statlarda localara kapasitenin yüzde 50’si kadar izleyici alınması kararını vermişti. Bu uygulama ilk olarak da A Milli Futbol Takımı’nın Sırbistan ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında uygulandı.
Ancak ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artışa geçmesi sebebiyle TFF’den yeni bir karar geldi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri sonrası federasyon, yüzde 50 kapasiteyle localara seyircinin girebilmesi kararını rafa kaldırdı. Bunun ardından statlar tekrar sessizliğe bürünmüş oldu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.