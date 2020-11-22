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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 00:14
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Statlar yeniden sessiz

Statlar yeniden sessiz

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IHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi sonrası Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınması kararını iptal etti. Böylelikle statlar yeniden sessizliğe bürünmüş oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle futbol müsabakaları uzun süre seyircisiz oynanmış, yaklaşık 1.5 ay önce de TFF, statlarda localara kapasitenin yüzde 50’si kadar izleyici alınması kararını vermişti. Bu uygulama ilk olarak da A Milli Futbol Takımı’nın Sırbistan ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında uygulandı.

Ancak ülke genelinde vaka sayılarının tekrar artışa geçmesi sebebiyle TFF’den yeni bir karar geldi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri sonrası federasyon, yüzde 50 kapasiteyle localara seyircinin girebilmesi kararını rafa kaldırdı. Bunun ardından statlar tekrar sessizliğe bürünmüş oldu.

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