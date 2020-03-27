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  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00
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  • 27 Mart 2020 Cuma 08:00

Stat ve salonlar ücretsiz

Stat ve salonlar ücretsiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il müdürlüğüne stadyum ve spor salonlarından kira alınmamasına ilişkin genelge gönderdi.

AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu müsabakalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 81 il müdürlüğüne bir genelge gönderdi. Bakan Kasapoğlu’nun 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgede, bakanlıkça kiraya verilmiş olan taşınmazlardan; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süre ile faaliyet gösteremeyeceği belirtilen, kafeterya, yüzme havuzu, spor merkezi gibi ticari ünitelerin 16 Mart tarihinden, faaliyete başlayacakları tarihe kadar geçen sürede kira bedeli alınmayacağı, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı dile getirildi. Genelge kulüpleri de rahatlatacak.

BOŞ GÜNLER EKLENECEK

BAKANLIĞIN gönderdiği genelgede, söz konusu ticari ünitelerin, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı veya talepleri halinde fesih yoluna gidileceği de kaydedildi.

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