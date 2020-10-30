Start Dolmabahçe'den

AKŞAM

İSTANBUL Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde başladı.

4 gün sürecek organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi komşu ülkelerden davet edilen 61 yat ve 650 sporcu yer aldı. Yarışmanın bugün gerçekleştirilen 29 Ekim etabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

