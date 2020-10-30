Start Dolmabahçe'den

4 gün sürecek organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi komşu ülkelerden davet edilen 61 yat ve 650 sporcu yer aldı. Yarışmanın bugün gerçekleştirilen 29 Ekim etabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.
Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.