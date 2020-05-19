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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 13:01
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 13:01

Standard Liege, Alpaslan Öztürk için FIFA'ya açtığı davayı kazandı

Standard Liege, Alpaslan Öztürk için FIFA'ya açtığı davayı kazandı

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SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncusu Alpaslan Öztürk'e Belçika'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda 2 sezondur forma giyen deneyimli oyuncunun, 2016 yılında Standard Liege'le sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasının ardından Belçika ekibinin FIFA'ya açtığı haksız fesih davasını kaybettiği öğrenildi.

Liege'i haklı bulan FIFA'nın haksız fesih nedeniyle Alpaslan'ın eski kulübüne 440 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. Liege'den ayrılıp 2016-17 sezonunda Elazığspor'a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu transfer eden kulüp, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin TL ödeyecek.

FIFA'dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti. Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in transfer listesine giren Alpaslan, 2013-14 sezonunda Standard Liege'de 11 maça çıkıp ardından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralandı. Standard Liege'e 2016-17 sezonu başında geri dönen oyuncu ardından Belçika'dan ayrılıp Elazığspor’a imza attı. Göztepe'ye ise geçen sezon başında transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda toplam 49 resmi maça çıktı.

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