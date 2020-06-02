Stancu Gençlerbirliği ile nikah tazeledi

Kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı. Gençlerbirliği’nde 1. lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper lig’de de çok başarılı bir sezon geçiren Rumen forvet Başkent’te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Galatasaray'da, 14 Haziran'da oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanı mesaisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti.
Siyah-Beyazlılar, oyuncularla maaş indirim görüşmelerine başladı. Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması halinde maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek olan Kevin-Prince Boateng'e 1 milyon Euro teklif etti. Ganalı oyuncu, öneriyi kabul etmezse sezon bitiminde yollar ayrılacak.
İspanyol ekibi Real Zaragoza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Shinji Kagawa, eski kulübü Beşiktaş'a mesaj yolladı. 31 yaşındaki Japon orta saha, siyah-beyazlı yönetime, "İsterseniz gelirim" diyerek dönme isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi ise bu teklife flaş bir yanıt verdi.