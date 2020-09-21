Stada giremeyince vinç kiraladı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un yeni takımı Turgutluspor'un evinde Kırşehir Belediyespor ile oynadığı ilk hafta maçında ilginç bir gelişme yaşandı. Geçen hafta Turgutluspor'da başkanlığa yeni seçilen Taner Kestaneci ile yaşadığı sorunlardan sonra yönetiminden istifa ettiğini açıklayan Fahrettin Solmaz, koronavirüs pandemisine alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçta, vinç kiralayarak 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikayı vinç üzerinden izledi.
Solmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi geçen hafta yönetimden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı, yönetim kurulu görevimden sözlü olarak istifa ettim. Resmi istifam henüz olmadığı halde bu haftaki protokol listesinden ismim silinmiş. Ben de diyorum ki, 'Biz bu arma için varız. Gerisi teferruat. Ben bu maçı izleyeceğim.' Kiraladığım vinç ile Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'ndaki Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor maçını takip ettim" dedi.
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