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  3. St Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

St Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

St Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

St Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren içerikli paylaşımlar yapan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

St Pauli kulübü Enver Cenk Şahin ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

St Pauli kulübünden yapılan açıklamada Cenk Şahin'in sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımlarından dolayı, savaş eylemlerinin kulübün değerleriyle ters düştüğü belirtildi.

St Pauli'den yapılan açıklamada; "Savaş eylemlerini ve bu tür tartışmaları reddediyoruz. Bunlar kulübün değerleriyle ters düşüyor. Başka kültürlerin düşüncelerini biz yargılayamayız." ifadeleri kullanıldı. Kadro dışı bırakılan Cenk Şahin bireysel olarak St Pauli tesislerinde antrenmanlarını sürdürebilecek fakat kadro dışı bırakıldığı için maçlarda ve takımla birlikte antrenmanlarda yer almayacak.

Alman kulübü ayrıca Cenk Şahin'e başka kulüplerle de görüşme izni verildiği ifade edildi.

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