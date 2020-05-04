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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:23
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:23

Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istiyor

Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istiyor

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Sporting Lizbon, Beşiktaş'taki performansıyla eleştirilen Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Portekiz gazetesi Record'a göre Belçika ekibi Standart Liege, Beşiktaş'ta kiralık oynayan Diaby'yi gündeme aldı. Teknik direktör Preud'homme'un eski öğrencisi Diaby'yi kadrosunda görmek istediği ancak Sporting Lizbon'un 5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Diaby, Beşiktaş'taki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

(Takvim)

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