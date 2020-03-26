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  • 26 Mart 2020 Perşembe 15:12
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 15:12

Sporting başkanı koronavirüsle mücadele için orduya katıldı

Sporting başkanı koronavirüsle mücadele için orduya katıldı

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Portekiz ekibi Sporting'in başkanı Frederico Varandas, koronavirüs ile mücadele için orduya katıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Ülkenin ünlü kulüplerinden Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, koronavirüs ile mücadeleye destek olabilmek için Portekiz ordusuna katıldı.

Doktor olan ve daha önce de kulüp doktorluğu da yapan Varandas, Eylül 2018'den bu yana başkanlık görevini yürütüyor. 40 yaşındaki başkan, konuyla ilgili "Portekiz ve Portekizliler için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim görevim." ifadelerini kullandı.

Bu olayı manşetlerine taşıyan İspanyol Marca Gazetesi, Frederico Varandas'ın tüm Portekizlilere dayanışma dersi verdiğini yazdı.

(Habertürk)

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