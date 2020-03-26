Sporting başkanı koronavirüsle mücadele için orduya katıldı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Ülkenin ünlü kulüplerinden Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, koronavirüs ile mücadeleye destek olabilmek için Portekiz ordusuna katıldı.
Doktor olan ve daha önce de kulüp doktorluğu da yapan Varandas, Eylül 2018'den bu yana başkanlık görevini yürütüyor. 40 yaşındaki başkan, konuyla ilgili "Portekiz ve Portekizliler için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim görevim." ifadelerini kullandı.
Bu olayı manşetlerine taşıyan İspanyol Marca Gazetesi, Frederico Varandas'ın tüm Portekizlilere dayanışma dersi verdiğini yazdı.
(Habertürk)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro istikrarı adına kiralık oyuncu alınmamasını isterken, 4 bölgeye transferin şart olduğunu vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.
Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...