Sporda şiddetsiz iletişim

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sporda Şiddetsiz İletişim” Projesi ile “Rakibine Jest Yap” kampanyasını başlattıklarını belirterek, “Futbolseverlere ‘Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan’ diyoruz” dedi.

AKŞAM

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sporda Şiddetsiz İletişim” Projesi ile “Rakibine Jest Yap” kampanyasını başlattıklarını söyledi. İletişim Başkanı Altun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu projede sporda şiddetsiz iletişimi hayata geçirmenin yanı sıra rakibin yeniden tanımlanması da amaçlandı. Şunu unutmamalıyız ki spor rekabetten önce oyundur. Burada hileye asla yer yoktur, rekabet ortamında dahi dostluk dışlanamaz. Sporda kullanılan şiddet dili ve şahit olduğumuz olumsuz olaylar bize hem oyuncu hem kulüpler hem de taraftarlarda adil oyun anlayışı ve oyunun gücü ile ilgili farkındalık yaratmanın önemini ortaya koydu. İşte biz proje kapsamındaki ‘Rakibine Jest Yap’ kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolseverlere ‘Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan’ diyoruz.”