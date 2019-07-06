Sporda şiddet kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim aracıyla işlenen suçlarda failler şikâyet şartı aranmaksızın ceza alacak

Taraftarların gruplar halinde toplandığı yerler, geliş-gidiş güzergahları hatta taraftar otobüsleri spor alanı tanımına alındı

Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek

Müsabaka ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulmasına ilişkin esaslar federasyonlar tarafından belirlenecek

Din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var

OTOBÜS DE SPOR ALANI SAYILACAK

"MÜSABAKA ALANI" tanımına, spor müsabakalarının yapıldığı yerin yanı sıra sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorlar da eklendi. Taraftarların gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımına alındı.

AYAKTA SEYİRCİYE DE BİLET VAR

YASAYA göre seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek.

FUTBOLDAKİ biletler, elektronik olarak oluşturulacak. Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak.

KANUNDA yasaklanan maddeler müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacak.

MÜSABAKA, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek.

TAŞIMAYA PARA CEZASI

MÜSABAKA, seyir, özel seyir, antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçIara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişiler hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre ceza verilecek.

KARABORSAYA YAKIN TAKİP

KESİCİ, ezici, zedeleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bunları temin eden kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu aletleri kullanan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

UYUŞTURUCU veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

SPOR müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

SOSYAL MEDYA GÖZ ALTINDA

KANUNUN 14. maddesinin "Hakaret içeren tezahürat" şeklindeki başlığı, "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" olarak değiştirildi.

SPOR alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerekt-i ren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde de failler şikâyet şartı aranmaksızın cezalandırılacak.

YASA dışı bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

YETKİSİZ olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere verilen adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

MÜSABAKANIN seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.

(Sabah)