Sporda milli birlik
Spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajlarda “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız” vurgusu yaptı. Kulüpler arasındaki rekabeti 15 Temmuz ruhu bitirdi.
AKŞAM
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, kulüpler ve federasyonlar çok anlamlı mesajlar yayınladı. Spor dünyasının önemli isimleri, anlamlı mesajlar iletti. İşte bunlardan bazıları: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: O gece şer şebekesi FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bu ülkeye, bu devletin ve milletin varlığına kastetti. Bu terör örgütünün yok etmeye çalıştığı, boyun eğmeyen ve baskılara karşı başı dik bir ülke olan Türkiye’dir.
DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ
TFF Başkanı Özdemir: Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir. G.Saray: Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız. Beşiktaş: Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. F.Bahçe Başkanı Ali Koç: Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde harekete geçmiş; topyekün birlik ve beraberlik içinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.