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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 21 Ocak 2020 Salı 08:00

Sporar'da rakip Lizbon

Sporar'da rakip Lizbon

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SLOVAN Bratislava’nın 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar için nabız yoklayan Beşiktaş’a Portekiz’den rakip çıktı...

AKŞAM

Portekiz’in en önemli gazetelerinden olan A Bola’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Sporar’ı transfer etmek istiyor. Ancak, Kara Kartal’ın bu transferdeki en büyük rakibi Sporting Lizbon. Sporar’ın bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor

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