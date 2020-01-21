Sporar'da rakip Lizbon

AKŞAM
Portekiz’in en önemli gazetelerinden olan A Bola’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Sporar’ı transfer etmek istiyor. Ancak, Kara Kartal’ın bu transferdeki en büyük rakibi Sporting Lizbon. Sporar’ın bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor
TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Tottenham daha önce de talip olduğu Vedat Muriqi’yi yeniden gündemine aldı. İngilizler, F.Bahçe’nin maddi problemlerini fırsata çevirmek istiyor.
4 Ocak’ta Hatayspor U16 takımı, dün de Sivasspor U14 ve 15 takımlarını taşıyan otobüs yoldan çıktı. Özellikle 4. Gruptaki takımlar arasındaki deplasman mesafesinin 934 kilometreyi bulması, tehlikenin artmasına yol açıyor. Kulüp yönetimleri çözüm için TFF’ye öneriler hazırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berlin’deki zirveye giderken arabada G.Saray-Denizli maçını izlemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman ve Rus basını, “Alışılmadık bir başkan” yorumu yaptı.
“İstanbul’u en çok seviyorum. Deniz her zaman büyük bir artı. Yılda on ay güneş görebiliyorsunuz. Havalar harika. İyi servis, mükemmel yemek, huzur var. Türkiye’yi çok beğendim.”
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir başka isim olan Miha Zajc konusunda karar bu hafta verilecek.
İTALYAN basını F.Bahçe’nin gözden çıkardığı Victor Moses’in, İnter’le anlaştığını ve Çizme’ye gideceğini yazdı.