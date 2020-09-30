Spor yöneticileri hapse girebilecek

AKŞAM

Ajansspor'dan Kenan Başaran’ın haberine göre; "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi" son şeklini almaya başladı.

Uzman Avukat Emin Özkurt, kritik maddeleri şöyle sıraladı:

1- Tesciller doğrudan bakanlıktan yapılacak.

2- Denetim yetkisi federasyonlardan ve derneklerden alınıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilecek.

3- Yöneticiler kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlardan sorumlu olacak. Hapis cezası verilebilecek.

4- Tahkim gibi yargı organlarına düzenlemeler getirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın @kasapoglu’nun başkanlığında, MHP Kocaeli Milletvekili Sayın @saffetsancakli’nın koordinasyonunda, @TFF_Org Başkan Vekili @mehbaykan ve üst düzey @gencliksporbak yetkilileri ile “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi”ni değerlendirdik. pic.twitter.com/pnp0aLbOH7