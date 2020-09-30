Spor yöneticileri hapse girebilecek

Ajansspor'dan Kenan Başaran’ın haberine göre; "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi" son şeklini almaya başladı.
Uzman Avukat Emin Özkurt, kritik maddeleri şöyle sıraladı:
1- Tesciller doğrudan bakanlıktan yapılacak.
2- Denetim yetkisi federasyonlardan ve derneklerden alınıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilecek.
3- Yöneticiler kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlardan sorumlu olacak. Hapis cezası verilebilecek.
4- Tahkim gibi yargı organlarına düzenlemeler getirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın @kasapoglu’nun başkanlığında, MHP Kocaeli Milletvekili Sayın @saffetsancakli’nın koordinasyonunda, @TFF_Org Başkan Vekili @mehbaykan ve üst düzey @gencliksporbak yetkilileri ile “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi”ni değerlendirdik. pic.twitter.com/pnp0aLbOH7— Emin Özkurt (@Av_Emin_Ozkurt) September 29, 2020
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