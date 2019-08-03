Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk 3 haftalık maç programını açıkladı.

Açıklamaya göre ligin açılış mücadelesi, 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak ve karşılaşma 20.30'da başlayacak.