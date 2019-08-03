Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk 3 haftalık maç programını açıkladı.
Açıklamaya göre ligin açılış mücadelesi, 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak ve karşılaşma 20.30'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
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