Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır görevlendirildi. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de sekizinci haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve hakemler şöyle;
Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk