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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır görevlendirildi. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig’de sekizinci haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Program ve hakemler şöyle;

Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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