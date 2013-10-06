Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın görünümü

Günün önemli maçında ise Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2 - 1 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.
SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇ VE PUAN DURUMU
Kardemir Karabükspor - Bursaspor: 0 – 1
Kayserispor - Gaziantepspor: 0 – 1
Torku Konyaspor - Kayseri Erciyesspor: 1 – 0
Eskişehirspor - Beşiktaş: 0 – 1
Kasımpaşa - Elazığspor: 4 – 0
Akhisar Belediyespor - Galatasaray: 2 – 1
Çaykur Rizespor - Medical Park Antalyaspor: 1 – 2
Sivasspor - Gençlerbirliği: 2 – 0
Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 – 0
7. HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU:
HAFTANIN PROGRAMI
11 Ekim Cuma
21.30 Estonya – Türkiye (2014 FIFA Dünya Kupası)
15 Ekim Salı
21.00 Türkiye – Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)
SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN PROGRAMI
19 Ekim Cumartesi
16.00 Elazığspor - Eskişehirspor
19.00 Galatasaray - Kardemir Karabükspor
19.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20 Ekim Pazar
16.00 Trabzonspor - Sivasspor
16.00 Gaziantepspor - Torku Konyaspor
19.00 Kayseri Erciyesspor - Fenerbahçe
19.00 Medical Park Antalyaspor - Akhisar Belediyespor
21 Ekim Pazartesi
20.00 Bursaspor - Kayserispor
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.