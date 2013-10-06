Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçları bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlanırken, lider Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor ile 0 - 0 berabere kalarak puanı 16'ya çıkardı ve liderliğini korudu.

Günün önemli maçında ise Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2 - 1 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

SÜPER LİG 7. HAFTA SONUÇ VE PUAN DURUMU

Kardemir Karabükspor - Bursaspor: 0 – 1

Kayserispor - Gaziantepspor: 0 – 1

Torku Konyaspor - Kayseri Erciyesspor: 1 – 0

Eskişehirspor - Beşiktaş: 0 – 1

Kasımpaşa - Elazığspor: 4 – 0

Akhisar Belediyespor - Galatasaray: 2 – 1

Çaykur Rizespor - Medical Park Antalyaspor: 1 – 2

Sivasspor - Gençlerbirliği: 2 – 0

Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 – 0

7. HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU:

HAFTANIN PROGRAMI

11 Ekim Cuma

21.30 Estonya – Türkiye (2014 FIFA Dünya Kupası)

15 Ekim Salı

21.00 Türkiye – Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)

SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN PROGRAMI

19 Ekim Cumartesi

16.00 Elazığspor - Eskişehirspor

19.00 Galatasaray - Kardemir Karabükspor

19.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20 Ekim Pazar

16.00 Trabzonspor - Sivasspor

16.00 Gaziantepspor - Torku Konyaspor

19.00 Kayseri Erciyesspor - Fenerbahçe

19.00 Medical Park Antalyaspor - Akhisar Belediyespor

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bursaspor - Kayserispor