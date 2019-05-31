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31 Mayıs 2019 Cuma 08:02 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:16

Gaziantep'te büyük coşku, Hatay'da hüzün

Gaziantep'te büyük coşku, Hatay'da hüzün

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Gazişehir Gaziantep Hatayspor'u penaltılarda 5-3 yenerek Süper Lig´e yükselmesi kentte halaylarla kutlandı. Hatay’da ise büyük üzüntü var.

GAZİANTEP’TE BÜYÜK COŞKU

İstanbul´da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatmalar 1-1 sona erince penaltılara kalan maçı Gazişehir Gaziantep 5-3 kazandı. Bu skorla Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu, Hatayspor ise Spor Toto 1'inci Lig'de kaldı. Maçın sonunda Gaziantep'te Süper Lig'e çıkmanın sevinci yaşandı. Davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yapan taraftarlar, yöresel oyunlar oynayarak takımları lehine sloganlar attı.

Öte yandan araç konvoyları, bayraklar ve meşalelerle final sevinci yaşayan kırmızı-siyahlılar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

HATAY’DA HÜZÜN VAR

Hatayspor’un  Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçında penaltılarda Gazişehir´e yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerini bir sonraki sezona bırakması, Hataysporlu taraftarları hüzne boğdu.

Binlerce Hataylı, Hatayspor ile Gazişehir Spor Kulübü´nün karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçını merkez Antakya ve Defne ilçesinde kurulan dev ekranlarda takip etti. Hataysporlu taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla karşılaşma boyunca ekran başından takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılamada penaltı atışlarına gidilirken, Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz´in kaçırdığı penaltı sonrası Hatayspor´un elenmesi taraftarlarını üzdü.

Emniyet güçleri dev ekranların kurulduğu alanlarda geniş önlem alırken, taraftarlar maç sonrası olaysız şekilde dağıldı.

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