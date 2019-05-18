Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor

Denizlispor'un golleri, 9. dakikada Lanre Kehinde, 38 ve 88. dakikalarda Aissati, 74. ve 80. dakikalarda ise Ziya Alkurt'tan geldi.

İstanbulspor 'un golleri ise 14. dakikada Ali Dere'den ve 90. dakikada İbrahim Yılmaz'dan geldi. Denizlispor, mücadeleyi 5-2'lik üstünlükle tamamladı.

Denizlispor, 34 haftanın sonunda puanını 72'ye çıkarttı. Öte yandan yeşil-siyahlılar geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.