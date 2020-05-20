Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi belli oldu mu?

Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci için planlamalar devam ediyor. Berber, kuaför ve AVM'lerin açılmasının ardından 29 Mayıs itibariyle camiler de cemaat namazlarına açılacak. Vatandaşlar spor salonları açılış tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzun süre evde kalanlar için önemli konulardan biri olan spor salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Coronavirüs salgını sonrası normalleşme aşamalarının uygulanmaya başladığı şu günlerde, yeniden faaliyet vermeye başlayan işletmelerin ardından spor salonları da merak konusu oldu. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar spor salonları açılış tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR SALONLARI AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üzere korona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecinin ilk aşamasında 11 Mayıs itibariyle kuaförler, berberler ve AVM’ler faaliyetlerine başladı.

Spor salonlarının açılıp açılmayacağı ise merak edilmeye devam ediyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat birçok kurumun normalleşme planı çerçevesinde Haziran ayında açılacağı bildirilmişti. Dolayısıyla ön görülere dayanarak spor salonlarının haziran ayının son haftasında açılması bekleniyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının da yine ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Spor salonlarının açılış tarihine ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında camilerde kılınan cemaat namazlarına geçici süreliğine ara verilmişti. Vatandaşlar ise özellikle Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala camilerin yeniden toplu namazlara açılış tarihini merak etmeye başladı.

Camiler ile ilgili beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Camilerin 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazıyla beraber açılacağını bildiren Başkan Erdoğan, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.” dedi.