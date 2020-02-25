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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 19:43
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  • 25 Şubat 2020 Salı 19:44

Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında

Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında

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UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.İtalya'da ise maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları da tehlikede... İşte tüm detaylar...

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, "EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz ancak ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse şehir değişikliğine gidebiliriz.

Koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA MAÇLAR SEYİRCİSİZ

İtalya 1'inci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26'ncı haftasındaki 6 maçın, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor karşılaşmalarında sınırlayıcı kararlar aldıklarını belirterek, Udinese - Fiorentina, Milano - Genoa, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia, Sampdoria - Hellas Verona ve Juventus - Inter maçlarının seyircisiz oynanacağını bildirdi.

2020 TOKYO DA TEHLİKEDE

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.

ABD basınına konuşan Pound, koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, karar vermek için önlerinde üç aylık bir zamanın olduğunu kaydetti.

1978 yılından bu yana IOC üyeliğini sürdüren Pound, mayıs ayı sonuna kadar bir karar verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu aşamada göstergeler her şeyin planlandığı gibi gideceğini gösteriyor. Spora odaklanın ve IOC'nin sizi bir salgın bölgesine göndermeyeceğine emin olun." şeklinde görüş belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.

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Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında
Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında

Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.İtalya'da ise maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları da tehlikede... İşte tüm detaylar...

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