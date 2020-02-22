Spor hisselerinde 3 milyar TL'lik şok dalgalanma

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, bu hafta hisselerindeki hareketler ve piyasa değerlerinde yaşanan dalgalanmalarla ön plana çıktı.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin toplam piyasa değeri 7 milyar 687 milyon 195 bin 491 TL'ye kadar çıktıktan sonra 4 milyar 642 milyon 225 bin 848 TL'ye kadar geriledi. Spor şirketlerinin toplam piyasa değerinde bu hafta 3 milyar 44 milyon 969 bin 643 TL'lik dalgalanma yaşandı.
Spor şirketlerinin toplam piyasa değeri 21 Şubat itibarıyla 5 milyar 351 milyon 741 bin 317 TL seviyesinde dengelendi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın piyasa değeri ilk defa 2 milyar TL'yi aştı. Trabzonspor'un piyasa değeri 2 milyar 132 milyon 243 bin 491 TL'ye, Galatasaray'ın piyasa değeri de 2 milyar 349 milyon TL'ye kadar yükseldi.
Analistler, Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u yendikten sonra zirve koltuğuna oturan Trabzonspor'un şu ana kadarki en yüksek piyasa değerini gördüğüne dikkati çekti. Trabzonspor'un piyasa değeri geçen hafta da ilk defa 1 milyar TL'yi aşmıştı.
Galatasaray'ın piyasa değeri de tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
17-21 Şubat haftasında Fenerbahçe Futbol AŞ'nin piyasa değeri 2 milyar 217 milyon 152 bin TL'ye, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in piyasa değeri 988 milyon TL'ye kadar çıktı.
Haftayı Trabzonspor 1 milyar 430 milyon 163 bin 317 TL, Galatasaray 1 milyar 620 milyon TL, Fenerbahçe 1 milyar 593 milyon 578 bin TL, Beşiktaş 708 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı.
Analistler, Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarından çıkacak sonuçların spor şirketlerinin borsadaki performansını etkileyebileceğini belirtti.
EN FAZLA KAZANDIRAN TRABZONSPOR OLDU
Spor şirketlerinin 17-21 Şubat haftasındaki hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına en fazla kazandıran Trabzonspor oldu. Trabzonspor söz konusu dönemde yüzde 29,8 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın hisseleri yüzde 4,1, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı. Fenerbahçe ise bu hafta yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri söz konusu dönemde yüzde 7,8 değer kaybetti.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
Fenerbahçe 22.12.1999 tarihinden beri sahasında Galatasaray'a yenilmiyor. Sarı-lacivertli takımın 2000'li yıllarda bu üstünlüğünün bir benzerini Dünya derbilerinde sadece Liverpool ezeli rakibi Everton'a karşı yakaladı. Fenerbahçe'nin iç sahada %70 kazanma oranı ise bu derbilerdeki yine en yüksek iki galibiyet oranından biri olurken maç başına 2,40 ortalama ile ilk sırada yer aldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan yıldızların toplam değeri 1 milyar 206 milyon TL.