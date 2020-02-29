Spor dünyası tek yürek

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için spor camiası taziye ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Herkes çok üzgündü...

AKŞAM

TÜRK milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili federasyonlar, spor kulüpleri ve sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlardan bazıları şöyle:

GALATASARAY: “Hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”,

YUSUF YAZICI (Lille): “İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağ olsun.”

ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

FENERBAHÇE: “Milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”,

BEŞİKTAŞ: “Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”,

TRABZONSPOR: “Suriye’nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!”

MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ

Bütün spor kulüpleri ve federasyonlar mesaj yayınlarken futbol dünyasının önemli isimleri de sessiz kalmadı:

OZAN TUFAN (Fenerbahçe): “Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

MERİH DEMİRAL (Juventus): “Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mehmetçiğimizin yanındayız!”

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City): “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.”

Futbol haricinde diğer branşlardaki birçok sporcu da sosyal medya hesaplarından takipçilerine seslendi. Şehitlerimiz için baş sağlığı mesajları yayınlandı. O kadar fazla sporcu yaşanan trajediye sessiz kalmadı ki, bunların hepsini bir araya getirip vermek neredeyse imkansızdı. Türk Sporu, her zamanki gibi gerekli zamanda gerekli tepkisini ortaya koydu.

BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYE

F.BAHÇE’NİN Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, “Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağ olsun Türkiye” paylaşımında bulundu. Alex, Türk bayraklı fotosunu da paylaştı. Brezilyalı oyuncu bu fotoğrafta gülümsediği için yüz kısmını paylaşmadı. Alex’in bu hareketi büyük beğeni topladı.

Diğer paylaşımlar da şu şekilde oldu;

MESUT ÖZİL: Dualarım Kuzey Suriye’de şehit düşen askerlerimiz ile. Ailelerine ve yakınlarına Allah’tan sabır ve güç dilerim.

UMUT NAYİR, “Şehit sayısını biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı... Başımız sağ olsun...”

ENES ÜNAL (Real Valladolid), “İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum”