Spor dünyası Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladı

Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.

Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncunun vefat ettiği haberlerinin ardından NBA'de forma giyen birçok basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, "Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Basketbola Kobe'nin 2010 finallerini izledikten sonra başladım. Ondan önce hiç maç izlememiştim ve hayatımın dönüm noktasıydı. Onun gibi olmak istemiştim, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NBA efsanelerinden biri Tony Parker da sosyal medya hesabında, "Bu haber beni çok yaraladı. Sen gerçek bir efsaneydin. Huzur içinde yat, dualarım eşin ve çocuklarınla." ifadelerine yer verdi.

Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ında dahil olduğu NBA'de oynayan birçok basketbolcu, Bryant'ın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunların yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi dünyanın en önemli futbol kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.

3 kulüpten başsağlığı mesajı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda "Seni her zaman hatırlayacağız, huzur içinde yat." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, Kobe Bryant'ın sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafının kullanıldığı mesajında, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant. Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında, "Los Angeles Lakers'ın büyük kaybını duyduğumuz için çok üzgünüz. Sonsuza dek özleneceksin." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu: İnanmak çok zor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefatı üzerine üzüntüsünü paylaştı.

Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim." ifadelerini kullandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin de Kobe Bryant'ın vefatı üzerine, "Gerçek efsane. Söyleyecek sözümüz yok. Işıklar içinde uyu." mesajını paylaştı.

(AA)